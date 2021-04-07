За время пандемии коронавируса на Украине углубилась дискриминации ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщила уполномоченная по защите прав человека страны Людмила Денисова, написал сайт APnews 6 апреля

Украинец просит суд позволить гомосексуалам стать донорами крови © CC0, Pixabay заявила она.

Денисова уточнила, что дискриминация представителей сексуальных меньшинств резко усугубилась за время пандемии COVID-19. В частности, они были лишены права посещать своих партнеров в больницах и возможности получать информацию о состоянии их здоровья.

Согласно докладу омбудсмена, чаще всего фиксируются нарушения права на защиту от дискриминационных действий, защиту имущественных и неимущественных прав из-за невозможности заключения гражданского партнерства, а также ненадлежащее расследование преступлений на почве нетерпимости по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Ранее житель Кривого Рога направил в Окружной административный суд Киева иск относительно обжалования ряда ограничений по доступу людей к донорству, которые были установлены Минздравом Украины. Так, сейчас среди противопоказаний к донорству указаны гомосексуальные отношения.