Министр обороны Латвии Артис Пабрикс 6 апреля во время телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном назвал Украину наиболее ценным партнером Североатлантического альянса, передает Интерфакс

Госдеп США уклонился от ответа о позиции по вступлению Украины в НАТО © Public domain / Loren

В свою очередь, украинский министр назвал позицию Риги важной в контексте разработки Плана действий по членству в Альянсе и добавил, что успех реформирования Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО зависит также от поддержки союзников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление республики в НАТО единственным способом Киева прекратить войну в Донбассе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей ЛНР и ДНР присоединение к Альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.