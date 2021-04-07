«Мы будем делать все зависящее от нас для поддержки движения Украины в НАТО и Евросоюзе», — заверил Пабрикс.
В свою очередь, украинский министр назвал позицию Риги важной в контексте разработки Плана действий по членству в Альянсе и добавил, что успех реформирования Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО зависит также от поддержки союзников.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление республики в НАТО единственным способом Киева прекратить войну в Донбассе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей ЛНР и ДНР присоединение к Альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.