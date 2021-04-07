Одесский ресторатор и телеведущий Даниэль Салем стал ведущим передачи «Звездный путь» об украинских и зарубежных звездах шоу-бизнеса, для этого ему пришлось выучить украинский язык. Об этом 7 апреля сообщают «Факты»

«Я много поездил по миру, слышал много языков, украинский является действительно самым мелодичным и интересным. Я еще работаю над собой, меня это очень увлекло», — рассказал Салем.

Даниэль Салем родился в Одессе, с 6 лет жил на родине отца, в Ливане. В юности служил в ливанской армии, работал в разных странах, затем вернулся в Одессу. Участник и ведущий многих украинских телепроектов. Занимается ресторанным бизнесом в Одессе.

В качестве ведущего шоу «Звездный путь» Салем сменил Тимура Мирошниченко, который недавно покинул канал «Украина». Мирошниченко вместе с Аленой Винницкой вел программу о звездах в течение полутора лет. Украинский ведущий отрекся от «Славянского базара» в пользу «Евровидения» © Тимур Мирошниченко/Фейсбук

Кроме того, Мирошниченко является голосом украинского Евровидения и 10 лет вел фестиваль «Славянский базар» в Витебске. В этом году он отказался участвовать в белорусском фестивале под давлением комментариев общественности. В правлении НОТУ сообщили, что Мирошниченко уволился с канала «Украина» по собственному желанию.

Telegram-канал «Культурная прачечная» рассказал, что попавший в скандал ведущий переходит на «1+1». Примечательно, что Салем ранее вел на «Плюсах» программу «Свадьба вслепую», так что фактически каналы обменялись ведущими.