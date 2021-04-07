Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю дня здоровья и посоветовал чаще мерить температуру, давление и сатурацию. Об этом 7 апреля он написал в Instagram

«Желаю 36,6 на термометре, 120/80 на тонометре и 99% на пульсоксиметре», — написал Зеленский. Невыполнение указа Зеленского по вакцинации только на руку Украине © пресс-служба президента Украины Также в этот день отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы. Это православный праздник, отстоящий ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества. Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля (25 марта по старому стилю).