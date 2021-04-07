«Желаю 36,6 на термометре, 120/80 на тонометре и 99% на пульсоксиметре», — написал Зеленский.
Отмечается, что день здоровья в текущем году отмечается под лозунгом: «Построим более справедливый, более здоровый мир». Учредили праздник во время первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 году.
Также в этот день отмечается Благовещение Пресвятой Богородицы. Это православный праздник, отстоящий ровно на 9 месяцев от даты празднования Рождества. Благовещение ежегодно отмечается 7 апреля (25 марта по старому стилю).