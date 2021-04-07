Украина может получить сразу два транша от Международного валютного фонда (МВФ), так как процесс переговоров затянулся. Об этом заявил глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью «Интерфакс-Украина», опубликованном 7 апреля

«Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительное течение переговоров, мы можем ориентироваться на два транша», — сказал он.

По словам Шевченко, есть надежда, что все необходимые законы для продолжения сотрудничества с МВФ будут приняты после возвращения Верховной Рады к работе в обычном режиме.

Деньги МВФ для Украины. Что мешает «большему прогрессу» с Фондом © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

«Уже был прошлый год, когда было очень много спекуляций на эту тему. Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета"», — сказал Шевченко.

Ранее Шевченко заявил, что Украина ожидает в 2021 году получить от МВФ 2,2 млрд долларов.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов.