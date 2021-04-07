В Австрии с 7 апреля запретили посещать магазины без отрицательного результата теста на коронавирус, передает местное издание The Local

Украинские ученые разработали комбинированный тест на COVID-19 и грипп © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Для посещения магазинов и организаций, которые предоставляют «жизненно важные» услуги, тест на коронавирус не требуется. Речь идет о банках, супермаркетах, аптеках и почтовых отделениях.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире: количество жертв коронавируса за прошедшую неделю выросло на 11% — скончались более 71 тысячи человек. Организация также фиксирует рост числа заразившихся шестую неделю подряд — за последние семь дней выявлено более четырех миллионов новых случаев COVID-19.