Теперь для того, чтобы посетить парикмахерские, другие организации сферы услуг и непродовольственные магазины, необходимо иметь при себе сделанный не более 48 часов назад тест на коронавирус. При этом его результат должен быть отрицательным.
Для посещения магазинов и организаций, которые предоставляют «жизненно важные» услуги, тест на коронавирус не требуется. Речь идет о банках, супермаркетах, аптеках и почтовых отделениях.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте смертности из-за COVID-19 в мире: количество жертв коронавируса за прошедшую неделю выросло на 11% — скончались более 71 тысячи человек. Организация также фиксирует рост числа заразившихся шестую неделю подряд — за последние семь дней выявлено более четырех миллионов новых случаев COVID-19.