Российская актриса Анастасия Заворотнюк, борющаяся с онкологией, оказалась в долговой яме из-за бизнеса в Крыму. Об этом на днях рассказала подруга ее семьи, певица Виктория Пьер-Мари в программе об актрисе на НТВ

Малахов сообщил, что Заворотнюк вышла с ним на связь © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк Петра Чернышева, построить Ледовый дворец в Ялте. Строительство обошлось семейной паре в крупную сумму, им даже пришлось взять большой кредит для реализации проекта.

В конце концов дворец достроили и открыли в 2009 году, однако роль бизнес-леди для Заворотнюк оказалась слишком тяжелой.

«Артисты, твердо стоящие на ногах, считают, что бизнес — это тоже их стезя. Но это ошибка. Творчество и настоящий бизнес — это два разных направления», — сказала Пьер-Мари.

По словам подруги Заворотнюк, строительство Ледового дворца в Ялте привело к тому, что семья Анастасии очутилась в долговой яме.

Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. Ее представители отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время артистка проходит курс лечения вне больницы.