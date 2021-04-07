Малахов сообщил, что Заворотнюк вышла с ним на связь
Малахов сообщил, что Заворотнюк вышла с ним на связь
© РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
По ее словам, Заворотнюк поддалась на уговоры супруга, российского фигуриста Петра Чернышева, построить Ледовый дворец в Ялте. Строительство обошлось семейной паре в крупную сумму, им даже пришлось взять большой кредит для реализации проекта. 

В конце концов дворец достроили и открыли в 2009 году, однако роль бизнес-леди для Заворотнюк оказалась слишком тяжелой.

«Артисты, твердо стоящие на ногах, считают, что бизнес — это тоже их стезя. Но это ошибка. Творчество и настоящий бизнес — это два разных направления», — сказала Пьер-Мари.

По словам подруги Заворотнюк, строительство Ледового дворца в Ялте привело к тому, что семья Анастасии очутилась в долговой яме.

Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. Ее представители отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время артистка проходит курс лечения вне больницы.