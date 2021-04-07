После того, как Украина заявила, что делегация страны больше не поедет на переговоры в Минск по Донбассу, предлагается максимально привлечь к переговорам США. Об этом 7 апреля заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в комментарии «РБК-Украина»

«США — единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы. Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращением Украине ее территорий Донбасса и Крыма», — сказал Кравчук.

Пока Зеленский строит несбыточный план по Донбассу, США изменили позицию по конфликту на Украине © пресс-служба президента Украины

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.