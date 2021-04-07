«США — единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы. Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращением Украине ее территорий Донбасса и Крыма», — сказал Кравчук.
Ранее сообщалось, что Украина не будет отправлять свою делегацию на переговоры ТКГ в Минск после завершения карантина, поэтому переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе пока заблокированы.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.