Украинский телеведущий Вячеслав Соломка выложил фото без штанов и маски, сделанное в Гидропарке в Киеве, и поинтересовался, за отсутствие чего он скорее получит штраф. Соответствующий пост он выложил на своей странице в Facebook 6 апреля

В Киеве 30% заведений нарушают карантин — полиция © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пользователи оценили эксперимент и поделились своими предположениями: «За то, что в бабочке!», «За то, что без трусов!», «Что босой», «За красоту!», «Надо масочку таки», «Думаю, тебе заплатят за стриптиз и вычтут из этой суммы штраф за отсутствие маски» и др.

С понедельника, 5 апреля, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом в Киеве начал действовать усиленный карантин. Такой же карантин ввели еще в ряде городов, но не по всей стране.

В субботу, 3 апреля, на Украине установили антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 за весь период эпидемии — более 20 тысяч новых случаев.