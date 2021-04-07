Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не успеет стать членом Евросоюза до его выхода на пенсию, однако у нее есть шансы сделать это быстрее, чем за 30 лет. Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде», опубликованном 6 апреля

Он напомнил, что Литве понадобилось 14 лет с момента «восстановления независимости», чтобы стать полноценным членом ЕС. Украина в этом плане, по его мнению, будет менее успешна, так как в Литве все общество объединилось вокруг одной цели.

«Нужно воплощать реформы. Вы уже сделали немало — в реформировании банковского сектора, по земельной реформе. Мы все это приветствуем, но сейчас я говорю: пожалуйста, не замедляйтесь. Потому что замедление будет означать, что ваша стратегическая цель снова отложена», — заявил Науседа.

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«Когда мы получим рычаги председательства в ЕС, это может очень помочь. Мы — постсоветские страны — хорошо понимаем друг друга, и мы используем все инструменты, которые будет давать наше будущее председательство в ЕС, чтобы помочь украинским друзьям достичь стратегической цели членства», — пообещал политик.

При этом Науседа не ответил, сможет ли Украина в год литовского председательства получить хотя бы перспективу членства в ЕС. При этом он отметил, что получение перспективы — «это порой даже важнее, чем окончательное достижение цели».

Согласно данным социологических опросов, почти 60% украинцев хотят, чтобы их страна стала членом Евросоюза. Противников членства в ЕС среди опрошенных 26%, в большей степени против этого выступают жители восточных регионов.