Ранее Der Standard опубликовала материал под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Газета ссылается на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что вступление Украины в НАТО является «единственным способом закончить гражданскую войну в Донбассе».
«Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие — с одной стороны, украинские — с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard», — написал Щерба.
Он поинтересовался у австрийского издания, предоставит ли оно возможность для «честной дискуссии» по поводу такого видения ситуации.
1/ Ukrainisches Land. Russische Fahnen, Soldaten, Waffen auf einer Seite. Ukrainische auf der anderen.— olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021
Keine Okkupation, sondern ein „Bürgerkrieg“ für @derStandardat. https://t.co/FkdKXWtJW7
Ранее Зеленский действительно обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с безопасностью в Донбассе, заявив, что Альянс — это «единственный путь к окончанию войны в Донбассе».