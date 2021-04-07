Зеленский попросил у Столтенберга план по вступлению Украины в НАТО
Зеленский попросил у Столтенберга план по вступлению Украины в НАТО
© пресс-служба президента Украины
Ранее Der Standard опубликовала материал под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Газета ссылается на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что вступление Украины в НАТО является «единственным способом закончить гражданскую войну в Донбассе».

«Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие — с одной стороны, украинские — с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard», — написал Щерба.

Он поинтересовался у австрийского издания, предоставит ли оно возможность для «честной дискуссии» по поводу такого видения ситуации.

Ранее Зеленский действительно обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с безопасностью в Донбассе, заявив, что Альянс — это «единственный путь к окончанию войны в Донбассе».