Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился тем, что австрийская газета Der Standard назвала войну в Донбассе гражданской. Он написал об этом в своем Twitter-аккаунте 6 апреля

Зеленский попросил у Столтенберга план по вступлению Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление Украины в НАТО является «единственным способом закончить гражданскую войну в Донбассе».

«Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие — с одной стороны, украинские — с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard», — написал Щерба.

Он поинтересовался у австрийского издания, предоставит ли оно возможность для «честной дискуссии» по поводу такого видения ситуации.

1/ Ukrainisches Land. Russische Fahnen, Soldaten, Waffen auf einer Seite. Ukrainische auf der anderen.

Keine Okkupation, sondern ein „Bürgerkrieg“ für @derStandardat. https://t.co/FkdKXWtJW7 — olexander scherba (@olex_scherba) April 6, 2021

Ранее Зеленский действительно обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию с безопасностью в Донбассе, заявив, что Альянс — это «единственный путь к окончанию войны в Донбассе».