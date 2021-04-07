Покупатели киевского супермаркета Varus на улице Вышгородской обнаружили в пакетиках с ассорти из сухофруктов и орехов моль и ее личинок. Об этом 6 апреля сообщил Telegram-канал «Народный ревизор»

В Одессе школьников неделю кормят супом с червями © Фото: Единый центр обращения граждан

«Единственный плюс ситуации — это то, что продукт продается в прозрачной упаковке и покупатель может заметить живность ещё в супермаркете», — написали в посте.

Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее. Так, жительница Днепра из магазина принесла домой апельсины с червяками. В Ровно в продуктовом магазине «Копейка» покупатели сняли на видео крысу, барахтавшуюся на прилавке с молочными продуктами. А в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет».