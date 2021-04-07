Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения ситуации на востоке страны намерен посетить Донбасс на этой неделе, передает «РБК-Украина» 7 апреля со ссылкой на свои источники

Зеленский рассказал о резком росте числа погибших украинских военных в Донбассе за последние 10 дней © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Андрей Ермак.

Других подробностей визита пока нет.

Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.

В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.