По их данным, визит главы государства в Донбасс состоится в четверг или в пятницу, 8 или 9 апреля. Вместе с Зеленским туда должен отправиться руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Других подробностей визита пока нет.
Ранее первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что киевский режим готовит масштабное наступление на Донецк и Горловку, которое начнется до 2 мая. Об этом свидетельствует стягивание Киевом живой силы и военной техники к линии соприкосновения в Донбассе, пояснил он.
В Кремле отметили, что не оставят без поддержки ДНР и ЛНР в случае агрессии Киева.