Верховный суд Украины открыл производство об обжаловании указа президента Владимира Зеленского, которым он отменил назначение судей Конституционного суда Алексантдра Тупицкого и Александра Касминина. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба суда в Facebook

«5 апреля 2021 года кассационный суд в составе Верховного суда принял исковое заявление к рассмотрению и открыл производство по делу №9901/96/21 по иску Александра Тупицкого по обжалованию указа президента Украины от 27 марта 2021 года №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года №256 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины», — говорится в сообщении.

Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда © пресс-служба Президента Украины

Ранее Зеленский отменил указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. Тем же указом он отменил назначение судьей Александра Касминина.

Тупицкого подозревают в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. После скандального решения КСУ о неконституционности антикоррупционной реформы Тупицкого критиковали в Офисе президента. В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский называл его «абсолютно неадекватным в восприятии реальности».

В отношении Тупицкого возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.