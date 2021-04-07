Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении послов Украины в ОАЭ, Бахрейне, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Ираке, Таиланде, Лаосе, Мьянме, Саудовской Аравии, Омане и Йемене. Об этом говорится на сайте главы государства 6 апреля

Зеленский уволил раскритиковавшего его генерала © Сергей Кривонос. Facebook уволил Юрия Полуреза с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в ОАЭ, а также с должностей посла в Королевстве Бахрейн и постоянного представителя Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии.

Следующим указом глава государства уволил Всеволода Ченцова с должностей посла в Королевстве Нидерланды и постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

Кроме того, Николай Точицкий был уволен с должности посла в Королевстве Бельгия, а также с должностей посла в Великом Герцогстве Люксембург и представителя Украины при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии по совместительству.

Виктора Недопаса уволили с поста посла в Республике Ирак, а Андрея Бешту — с поста посла в Королевстве Таиланд, в Лаосской Народно-Демократической Республике и Республике Союз Мьянма по совместительству.

Еще одним указом Зеленский уволил Вадима Вахрушева с должности посла в Королевстве Саудовская Аравия и посла в Султанате Оман и Йеменской Республике по совместительству.

Кроме того, с поста постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве был уволен Юрий Клименко.

При этом ни в одном из случаев президент Украины не указал причину увольнений.

Ранее Зеленский уволил 13 председателей районных госадминистраций в Ивано-Франковской области и одного в Херсонской. А неделю назад — еще 19 председателей РГА трех областей Украины.