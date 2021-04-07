Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 4%, а в 2022-м — на 3,4%. Об этом говорится в обзоре МВФ World Economic Outlook за апрель 2021 года, обнародованном на сайте организации 6 апреля

МВФ не берется прогнозировать выделение Украине помощи © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк считают, что экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.

Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (6%). Кроме того, в 2020 году падение украинского внутреннего валового продукта было глубже, чем сокращение мировой экономики (3,3%).

МВФ также ожидает, что в 2022 году экономика Украины вырастет на 3,4%, что также хуже, чем в среднем по миру (4,2%).

Тем временем Кабинет министров Украины ранее спрогнозировал в этом году рост украинской экономики на 4,6%.

Также прогноз пересмотрел Всемирный банк. Согласно выводам его экспертов, по итогам года ВВП Украины вырастет на 3%, хотя еще в октябре прогнозировался рост всего на 1,5%.