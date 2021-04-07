Эксперты фонда считают, что экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.
Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (6%). Кроме того, в 2020 году падение украинского внутреннего валового продукта было глубже, чем сокращение мировой экономики (3,3%).
МВФ также ожидает, что в 2022 году экономика Украины вырастет на 3,4%, что также хуже, чем в среднем по миру (4,2%).
Тем временем Кабинет министров Украины ранее спрогнозировал в этом году рост украинской экономики на 4,6%.
Также прогноз пересмотрел Всемирный банк. Согласно выводам его экспертов, по итогам года ВВП Украины вырастет на 3%, хотя еще в октябре прогнозировался рост всего на 1,5%.