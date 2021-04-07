«Решение СНБО, направленное якобы на борьбу с контрабандой, всего лишь очередное перераспределение финансовых потоков. Зеленскому важно получить дополнительное финансирование подготовки к досрочным парламентским выборам и текущего содержания партии власти (ежемесячные выплаты нардепам в конвертах). Политика и власть — очень дорогое удовольствие», — написал Кива.
На прошлой неделе Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции в отношении причастных к контрабанде. В воскресенье президент Украины ввел в действие решение СНБО. В частности, санкции сроком на три года были введены в отношении компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. Этим же указом были введены санкции к 79 юрлицам, в том числе к Россотрудничеству и еще 10 российским предприятиям.
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничения торговых операций, ограничение или прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами.