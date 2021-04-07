«В районе западной окраины Славяносербска двое подростков в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили осколочные ранения. Один подросток 2004 года рождения из-за несовместимых с жизнью травм скончался», — сказал Осадчий.
Он добавил, что, по предварительным данным, сработало «неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий».
На днях Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила, что в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб четырехлетний ребенок.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Как Украина, так и ДНР и ЛНР заявили об активизации обстрелов, разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии разграничения.