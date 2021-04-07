Двое подростков подорвались на мине в городе Славяносербск Луганской Народной Республики (ЛНР), один из них погиб. Об этом 6 апреля сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает «Интерфакс»

Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Он добавил, что, по предварительным данным, сработало «неразорвавшееся минно-взрывное устройство, установленное в период активных боевых действий».

На днях Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщила, что в результате обстрела беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб четырехлетний ребенок.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Как Украина, так и ДНР и ЛНР заявили об активизации обстрелов, разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии разграничения.