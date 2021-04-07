Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук 6 апреля в эфире телеканала «Украина 24» захотел перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в другую страну

Украинская делегация в ТКГ отказалась ездить в Минск на переговоры © Y27 / wikimedia.org

«Потому что тут не будет вопросов — мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины. Это было бы нормально. Если вне социалистического лагеря, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине, она под каблуком России», — заявил Кравчук.

Он также предположил, что Россия не согласится на перенос площадки для переговоров, так как «проблематично» вывезти представителей ДНР и ЛНР в другую страну. Но добавил, что в Минск не поедет и «это уже решено».

На днях вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отказывается после завершения карантина ехать в Минск на переговоры.