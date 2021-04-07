Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал провести экстренное заседание в режиме видеоконференции по возобновлению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом 6 апреля сообщили на странице делегации в Facebook

У России не может быть выгоды от ситуации в Донбассе — Стариков © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ [с просьбой] поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов относительно немедленного принятия решительных мер по возобновлению режима прекращения огня», — говорится в посте.

В тексте уточняется, что после заседания контактной группы в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще четыре получили ранения, также был ранен один мирный житель.

На прошлой неделе Киев обвинил Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе. В Минобороны Украины считают, что Россия сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки подразделений Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). В то же время в ДНР уже неоднократно заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».