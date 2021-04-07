Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 6 апреля в эфире канала «Первый независимый» обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании узурпировать власть

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По словам депутата, закрытие телеканалов и незаконная борьба власти с оппозиционными партиями — это наступление на права граждан Украины.

Кузьмин добавил, что на Украине пытаются уничтожить свободу выражения взглядов и поддержки политических партий. Он подчеркнул, что его партия будет «призывать украинский народ переходить от оппозиционной деятельности к деятельности по сопротивлению попыткам власти узурпировать всю власть» в стране.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также были введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости». Позднее ограничения распространили на председателя политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука, его жену Оксану Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России.