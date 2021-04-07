Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 апреля в интервью французской газете Liberation назвал условие открытия огня по Донбассу

У России не может быть выгоды от ситуации в Донбассе — Стариков © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

По его словам, Киев был удовлетворен вступившим в силу 27 июля 2020 года режимом прекращения огня, который «работал хорошо до декабря».

«Потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться», — пояснил министр.

Ранее в апреле Кулеба назвал нынешнюю эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе самой масштабной за последние годы и возложил вину за происходящее на Юго-Востоке Украины на Россию. Москва обвинения отвергает.

В ДНР уже неоднократно заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».