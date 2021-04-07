Облегчив гражданам Украины доступ к вакцинации российским препаратом «Спутник V», можно мотивировать их на получение затем паспортов РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал писатель, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков

Всё плохо: даже Запад уговаривает Украину закупить «Спутник V» © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

По словам эксперта, поскольку Киев будет это запрещать, здесь сработает вековая привычка украинцев преодолевать властные препоны, и в случае с вакцинацией она как раз пойдет на пользу.

«Потом на месте этих пунктов по вакцинации или рядом, в соседней комнате, открываем пункт по выдаче паспортов — многофункциональный центр: здесь можно уколоться вакциной, а здесь можно подать заявку на получение российского паспорта. Вот так это должно быть, чтобы люди туда стремились, а власти не закрывали, чтобы они боялись и чтобы показывали себя не демократами, в которых они постоянно стараются нарисоваться, а подонками и мерзавцами, которые будут мешать вакцинации, мешать получению паспортов и т.п.», — сказал Стариков.

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Ранее глава Минздрава Украины заявил, что Украина не закупит российскую вакцину, даже если ее порекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Украинцы могут сделать прививку «Спутником V» в Москве.