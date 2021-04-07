Белорусские власти больше поддерживали прозападные НКО, чем пророссийские организации, из-за чего множество молодых людей выходят на антиправительственные акции, сказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Белоруссии (КСОРС) Андрей Геращенко в интервью Украина.ру

Он отметил, что КСОРС никоим образом не участвует в белорусском протестном движении и не поддерживает протестующих, однако сталкивался с недружественным отношением властей Белоруссии.

«Очень долгое время и российские соотечественники, и пророссийские организации воспринимались нашей действующей властью не как часть гражданского общества, не как свои союзники, а как что-то отдельное, едва ли не инородное», — сказал Геращенко.

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Интервью Геращенко можно прочитать на нашем сайте.