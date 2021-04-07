Он отметил, что КСОРС никоим образом не участвует в белорусском протестном движении и не поддерживает протестующих, однако сталкивался с недружественным отношением властей Белоруссии.
«Очень долгое время и российские соотечественники, и пророссийские организации воспринимались нашей действующей властью не как часть гражданского общества, не как свои союзники, а как что-то отдельное, едва ли не инородное», — сказал Геращенко.
Он подчеркнул, что главным союзником Белоруссии была и остается Россия, и если Минск опять будет пытаться работать с польскими и прозападными НКО, то все больше молодежи будет вовлекаться в антиправительственную деятельность.
Интервью Геращенко можно прочитать на нашем сайте.