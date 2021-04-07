Maruv вспомнила, что много времени проводила с бабушкой в детстве. Женщина давно на пенсии, сейчас ей уже 80 лет, но, несмотря на преклонный возраст, она положительно воспринимает все начинания внучки, даже образ БДСМ, просто потому, что внучку сильно любит, уточняет Maruv.
«Иногда она может сказать, что ей что-то не нравится. Но я отвечаю, что очень хорошо зарабатываю. На что она говорит: "Все, вопрос снят"», — добавила певица.
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В 2019 году Maruv стала победительницей национального отбора «Евровидения», но отказалась ехать, заявив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков Украины», а также уточнив, что она музыкант, а «не бита на политической арене».
Буквально несколько дней назад исполнительница отказалась и от поездки на «Славянский базар», в этот раз уже под напором протестующих против Александра Лукашенко белорусов.