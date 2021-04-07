Украинская певица Maruv, она же Анна Корсун по паспорту, приняла участие в программе «Звездный путь» 6 апреля, где рассказала об отношении своей бабушки к вызывающему сценическому образу внучки

«Пусть дома сидят»: Солодуха высказался об отказах от «Славянского базара» © БелТА

«Иногда она может сказать, что ей что-то не нравится. Но я отвечаю, что очень хорошо зарабатываю. На что она говорит: "Все, вопрос снят"», — добавила певица.

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В 2019 году Maruv стала победительницей национального отбора «Евровидения», но отказалась ехать, заявив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков Украины», а также уточнив, что она музыкант, а «не бита на политической арене».

Буквально несколько дней назад исполнительница отказалась и от поездки на «Славянский базар», в этот раз уже под напором протестующих против Александра Лукашенко белорусов.