В некоторые дни марта Украина продавала за границу больше газа, чем покупала. Почему это стало возможным для страны, которая не может сама себя обеспечить голубым топливом, рассказал в интервью Украине.ру сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Он отметил, что в украинских хранилищах было накоплено около 16 млрд кубометров газа. Существенная часть из них была закуплена в период низких цен летом, добавил эксперт.

«Согласно опубликованной статистике, в марте отборы газа из хранилищ рекордно выросли, что тоже было ожидаемо. Дело в том, что много газа пошло на экспорт, и в некоторые дни Украина даже была нетто-экспортером газа», — отметил Марунич.

Годовая цена на газ. Сколько заплатят украинцы © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Марунич также отметил, что украинские трейдеры торговали российским газом, который покупали у европейцев по реверсным схемам.

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