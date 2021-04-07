Он отметил, что в украинских хранилищах было накоплено около 16 млрд кубометров газа. Существенная часть из них была закуплена в период низких цен летом, добавил эксперт.
«Согласно опубликованной статистике, в марте отборы газа из хранилищ рекордно выросли, что тоже было ожидаемо. Дело в том, что много газа пошло на экспорт, и в некоторые дни Украина даже была нетто-экспортером газа», — отметил Марунич.
Это произошло на фоне подорожания газа на европейских рынках, трейдеры решили, что могут заработать денег, и стали максимально продавать газ, добавил он.
Марунич также отметил, что украинские трейдеры торговали российским газом, который покупали у европейцев по реверсным схемам.
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