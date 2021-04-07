Энергетика стала наиболее проблемной отраслью украинской экономики в ходе отопительного сезона, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Ранее Украина столкнулась с дефицитом угля для теплоэлектростанций и была вынуждена закупать электроэнергию в России и Белоруссии.

«Наибольшая проблема наблюдалась в секторе электроэнергетики. Действительно, были риски, связанные с дефицитом угля в феврале», — рассказал Марунич.

Закупки электричества в сопредельных странах не покрывали полностью дефицит электроэнергии, в связи с чем украинские ТЭС работали с перегрузкой и понесли ущерб, отметил эксперт.

Теория заговора и веерные отключения электроэнергии в Украине © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Только компания «Центрэнерго» из-за этого потеряла $3,5 млн — это существенная сумма для Украины — и не может расплатиться с шахтерами за поставленный уголь, рассказал Марунич.

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