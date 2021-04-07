Ранее Украина столкнулась с дефицитом угля для теплоэлектростанций и была вынуждена закупать электроэнергию в России и Белоруссии.
«Наибольшая проблема наблюдалась в секторе электроэнергетики. Действительно, были риски, связанные с дефицитом угля в феврале», — рассказал Марунич.
Закупки электричества в сопредельных странах не покрывали полностью дефицит электроэнергии, в связи с чем украинские ТЭС работали с перегрузкой и понесли ущерб, отметил эксперт.
Убытки ТЭС были многомиллионными, в том числе и из-за сжигания намного более дорогого, чем уголь, газа.
Только компания «Центрэнерго» из-за этого потеряла $3,5 млн — это существенная сумма для Украины — и не может расплатиться с шахтерами за поставленный уголь, рассказал Марунич.
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