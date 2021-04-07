Хотя крупных инфраструктурных сбоев в ходе отопительного сезона не случилось, в этот период резко усилился кризис неплатежей за услуги ЖКХ, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру

«Главная проблема — накопление огромных долгов за газ и коммунальные услуги в целом. Задолженность за услуги ЖКХ превысила 80 млрд грн», — сказал Марунич.

Он уточнил, что за текущий сезон долги граждан выросли примерно на 20 млрд грн. Значительная доля этой суммы приходится на долги за газ.

Злостные неплательщики. Почему украинцы больше не могут оплачивать услуги ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В частности, сейчас местным властям запретили повышать тарифы, однако цены на газ для региональных потребителей из сферы теплокоммунэнерго существенно увеличили.

При этом в парламенте Украины «пылится» законопроект, который предлагает списание и реструктуризацию долгов за услуги ЖКХ. Он не рассмотрен даже в первом чтении, подчеркнул Марунич.

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