«Главная проблема — накопление огромных долгов за газ и коммунальные услуги в целом. Задолженность за услуги ЖКХ превысила 80 млрд грн», — сказал Марунич.
Он уточнил, что за текущий сезон долги граждан выросли примерно на 20 млрд грн. Значительная доля этой суммы приходится на долги за газ.
Эксперт подчеркнул, что эта проблема системно не решается, более того, власти ее усугубляют.
В частности, сейчас местным властям запретили повышать тарифы, однако цены на газ для региональных потребителей из сферы теплокоммунэнерго существенно увеличили.
При этом в парламенте Украины «пылится» законопроект, который предлагает списание и реструктуризацию долгов за услуги ЖКХ. Он не рассмотрен даже в первом чтении, подчеркнул Марунич.
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