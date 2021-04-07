Пропаганда в Европе делает свое дело, и Россия выглядит в глазах европейца агрессивным тоталитарным государством, диким и варварским. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал писатель Александр Гриценко

Гриценко указал, что Европе невыгодно обострение конфликта в Донбассе, но она не может давить на Украину санкциями, потому что вряд ли это одобрят США. Лавров разочарован реакцией Запада на бесчинства Украины © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

Также писатель отметил, что европейцы автоматически под воздействием пропаганды считают Россию «агрессором». Он вспомнил, как на презентации в Великобритании его в числе других авторов сборника расспрашивали о «преследованиях российской власти».

«Журналисты на всех пресс-конференциях задавали один и тот же вопрос: "Как нам, молодым писателям, удается выживать в тоталитарном государстве? Каким преследованиям мы уже подверглись и какие преследования мы предвосхищаем?"» — рассказал Гриценко.

Когда писатели пояснили, что цензуре и преследованиям не подвергаются, в Великобритании им не поверили, отметил он. В газетах написали, что приехали молодые литераторы, «которые так запуганы, что даже не захотели рассказывать об ущемлении своих прав в России».

Полностью интервью можно прочитать здесь.