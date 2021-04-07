Гриценко указал, что Европе невыгодно обострение конфликта в Донбассе, но она не может давить на Украину санкциями, потому что вряд ли это одобрят США.
Также писатель отметил, что европейцы автоматически под воздействием пропаганды считают Россию «агрессором». Он вспомнил, как на презентации в Великобритании его в числе других авторов сборника расспрашивали о «преследованиях российской власти».
«Журналисты на всех пресс-конференциях задавали один и тот же вопрос: "Как нам, молодым писателям, удается выживать в тоталитарном государстве? Каким преследованиям мы уже подверглись и какие преследования мы предвосхищаем?"» — рассказал Гриценко.
Когда писатели пояснили, что цензуре и преследованиям не подвергаются, в Великобритании им не поверили, отметил он. В газетах написали, что приехали молодые литераторы, «которые так запуганы, что даже не захотели рассказывать об ущемлении своих прав в России».
Полностью интервью можно прочитать здесь.