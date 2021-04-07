У России нет и не может быть выгоды от страшной и невозможной ситуации, которая сложилась в Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал писатель, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков

Паспорта РФ для украинцев: российское гражданство как гарантия безопасности © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Наша задача — предотвратить печальное развитие событий и предпринимать шаги для того, чтобы этот конфликт был прекращён, даже несмотря на то что одна сторона конфликта — это, безусловно, Киев — категорически не хочет и не может его заканчивать», — сказал эксперт.

По словам Старикова, России нужно предпринять дипломатические шаги, которые могли бы изменить ситуацию.

Например, отметил он, кроме массовой раздачи российских паспортов возможно непризнание сегодняшнего киевского режима, юридическое подтверждение того, что Украина фактически потеряла право быть членом ООН после ряда законов, принятых в 2014 году.

Полностью интервью можно прочитать здесь.