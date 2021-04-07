Стариков подчеркнул, что в вопросе конфликта на Донбассе нельзя использовать слово «выгода».
«Наша задача — предотвратить печальное развитие событий и предпринимать шаги для того, чтобы этот конфликт был прекращён, даже несмотря на то что одна сторона конфликта — это, безусловно, Киев — категорически не хочет и не может его заканчивать», — сказал эксперт.
По словам Старикова, России нужно предпринять дипломатические шаги, которые могли бы изменить ситуацию.
Например, отметил он, кроме массовой раздачи российских паспортов возможно непризнание сегодняшнего киевского режима, юридическое подтверждение того, что Украина фактически потеряла право быть членом ООН после ряда законов, принятых в 2014 году.
Полностью интервью можно прочитать здесь.