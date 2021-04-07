Украинская рэперша Alyona Alyona ответила на вопрос журналистов, готова ли она принять участие в шоу «Холостячка». Об этом артистка рассказала 5 апреля в эфире программы «Невероятная правда о звездах»

«Не думаю, что аудитория Украины готова к тому, что человек моих форм выйдет и будет кого-то соблазнять», — заявила она, фактически упрекнув своих соотечественников в нетолерантности.

Пышнотелая украинская рэперша объяснила, почему скрывает личность ухажёра © Alyona Alyona/Инстаграм

Исполнительница утверждает, что к лучшему нужно стремиться, но если у кого-то не получается выглядеть так, как кому-то нравится, это не повод над этим человеком смеяться и издеваться. Этой теме Alyona Alyona посвятила песню «Буллинг».

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«Холостячка» — женская версия шоу «Холостяк», только в качестве главного героя выступает известная в стране женщина, а за её сердце приходят бороться 25 мужчин.

Настоящее имя исполнительницы — Алёна Савраненко, до начала музыкальной карьеры она работала воспитателем в детском саду, а после выхода своей первой песни «Рибки» в 2018 году стала популярной, и уже через год The New York Times включил Аlyona Аlyona в список самых интересных новых исполнителей из Европы.