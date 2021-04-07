Украинская певица Анастасия Приходько 5 апреля в эфире в Instagram обсудила с поклонниками свои впечатления от участия в шоу «Маска» и дала ответ на вопрос ведущих шоу, «есть ли пилот в ракете»

Приходько заявила, что шоу «Маска» стало для нее одним из самых сложных сценических проектов. Она призналась, что не является профессиональной певицей, и рассказала, что преподаватели не хотели портить ее природный голос.

При этом Приходько уколола певицу Олю Полякову, которая говорит, что единственная может взять три октавы, и заявила, что может взять все четыре.

На шоу «Маска» Приходько выступала в образе Стрекозы. По ее словам, ей было нелегко из-за непривычно женственных номеров, с которыми ей приходилось выступать. «Избавилась от ненужных людей!»: Приходько рассказала об отношениях с мужем © Facebook, Анастасія Приходько | Facebook, Анастасія Приходько | Перейти в фотобанк

Кроме того, во время шоу в качестве подсказки судьям появилась информация, что одна из участниц проекта беременна. Члены звездного жюри решили, что это может быть Приходько, но на шоу она не дала ответ на вопрос, «есть ли пилот в ракете».

«В ракете пилот есть? Ну как видите, какая фигура. Тоненькая, истонченная вся. Ну не видите, что я не беременна! Не беременна я», — развеяла слухи певица в обращении к подписчикам.

Ранее Приходько сообщила, что за время карантина убрала из своей жизни всех, кто пытался поссорить ее с мужем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полякова показала, как ее дочь нарушает закон: при чем здесь Игорь Николаев

Анастасия Приходько — украинская певица, в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.