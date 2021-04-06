Главный штаб Вооруженных сил Франции ответил на вопрос о наличии военных кораблей в районе достройки газопровода «Северный поток 2» в водах Дании, сообщает РИА Новости 6 апреля

Ранее стало известно, что в зоне прокладки «Северного потока 2» устраивают провокации не связанные с проектом суда и наблюдается присутствие военных кораблей иностранных государств, что угрожает завершению проекта.

«В зоне прокладки газопровода в настоящее время нет французских военных кораблей. Мы не можем сообщить вам о наличии кораблей других стран», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Главного штаба ВС Франции.

«Северный поток – 2»: «Академик Черский» готов к укладке труб, «Газпром» уверен в завершении строительства, США и Германия стоят на своем © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Андрей Минин.

По его словам, речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях с использованием как рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта.

30 марта ночью на радаре судна обеспечения «Спасатель Карев» в непосредственной близости от баржи были обнаружены 2 объекта.

Один из них двигался в сторону «Фортуны» и на вызовы по радиоканалам не отвечал. Было принято решение начать движение к объекту пересекающим курсом.

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Второй объект, находившийся в ожидании на юго-западе от «Фортуны», также ушёл, не отвечая на вызовы по радио.

29 марта вокруг «Фортуны» выполнял маневры боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823. Российское судно обеспечения «Спасатель Карев» было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль.

28 марта в охранной зоне трубоукладочного судна «Фортуна» на удалении менее одной мили появилась неопознанная подводная лодка в надводном положении.

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22 февраля при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106.

Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. Судно снабжения «Владислав Стрижев» было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело на него навал.

«Северный поток — 2»: для проекта наступил «час Х» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Также во второй половине марта увеличилось количество пролетов над трубоукладочными судами на небольшой высоте иностранных самолетов.

Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.