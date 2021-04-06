Памятные мероприятия, посвященные седьмой годовщине взятия жителями Луганщины здания Луганского областного управления СБУ, прошли в городах и районах Луганской Народной Республики, сообщил ЛИЦ 6 апреля

6 апреля 2014 года участники проходившего в Луганске митинга в защиту конституционных прав взяли под контроль здание управления СБУ в Луганской области.

Указом главы ЛНР в Республике установлена памятная дата с целью сохранения в памяти поколения судьбоносных событий и установления традиций государственности ЛНР.

Сегодня участники митинга в Луганске почтили память погибших за свободу Республики, а затем возложили цветы к монументу «Они отстояли Родину».

Луганское побоище. Двадцать лет первой силовой операции на Донбассе © revo-ukraine.livejournal.com

Общественники ЛНР также почтили память лидера народного сопротивления, первого главы Республики Валерия Болотова.

Памятные мероприятия в честь взятия СБУ в Луганске прошли также в Антраците, Брянке, Краснодоне, Красном Луче, Лутугинском районе, Первомайске, Перевальском районе, Ровеньках, Свердловске, Славяносербске и Стаханове.