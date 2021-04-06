Согласно акту о неподписании договора купли-продажи, конечная дата подписания договора купли-продажи истекла 3 апреля.
«По состоянию на 5 апреля победитель аукциона не прибыл на подписание договора купли-продажи. Писем о составлении договора компания не присылала», — сообщает портал.
Из-за неподписания договора Фонд госимущества лишил компанию «Спирит Этил» права участвовать в аукционах по продаже госимущества.
Компания также не получит обратно гарантийный залог, который был внесен перед аукционом, состоявшимся 4 марта, где «Спирит Этил» предложил за лот 101,2 млн грн при стартовой стоимости 21,1 млн грн.
Это уже второй случай отказа победителя аукциона по продаже данного предприятия.
Победитель предыдущих торгов, компания «РесурсПромЗахид», не внесла обещанные 234 млн грн, которые стали рекордной суммой в рамках приватизации украинских спиртзаводов.