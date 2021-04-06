Сепаратисты, которые хотят разделить Украину, в Киеве, а в Донецке и Луганске как раз патриоты, которые хотят сшить, воссоединить и ничего не запрещают. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал писатель, член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков

Паспорта РФ для украинцев: российское гражданство как гарантия безопасности © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы каждому гражданину Украины предлагаем получить ещё ого-го какую страну в своё управление, как это было раньше, эту страну у него украли те сепаратисты, которые в 1991 году отделили Украину от России или Россию от Украины, что даже более справедливо, потому что Ельцин стоял во главе того страшного процесса распада нашего государства», — сказал Стариков.

Он предложил разрешить на всей территории Украины людям говорить на русском или украинском по желанию и установить единственный запрет: никакой нацистской символики, никаких нацистских организаций и никаких нацистских героев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В январе депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что паспорта РФ получили уже более 400 тысяч жителей ДНР и ЛНР.

В 2020 году Кабмин Украины подал в Верховную Раду законопроект №4327, предлагающий интернировать россиян, то есть заключать граждан РФ в специальные лагеря без суда и следствия.