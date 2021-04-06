Украинские военные обстреляли населенный пункт на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом 6 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня

По данным ДНР, противник совершил 30 выстрелов из БМП-2 со стороны населенного пункта Каменка. Отмечается, что это был пятый обстрел за день.

«Сегодня днем вооруженные формирования Украины открыли огонь из БМП-2 в направлении населенного пункта Васильевка. В результате обстрела повреждена ЛЭП, данный населенный пункт обесточен. Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрела в Васильевке была повреждена насосная станция 1-го подъема Южнодонбасского водовода — одна из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе. Глава МИД ДНР раскрыла планы Киева по решению конфликта в Донбассе силой © Facebook, Операція об'єднаних сил

Представительство ДНР обратилось к украинской стороне в СЦКК с запросом о дополнительных гарантиях безопасности для установления устойчивого режима тишины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о резком росте числа погибших украинских военных в Донбассе за последние 10 дней.