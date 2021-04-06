На Украине насчитывается 4 млн пенсионеров, которые живут за чертой бедности, поскольку получают пенсии меньше 2 тысяч гривен, сообщило издание FBC.UA 6 апреля

Согласно украинскому законодательству, если человек не имеет достаточного стажа, но он пенсионер по возрасту, то пенсию ему все равно нужно платить.

В таком случае назначают пенсию на уровне прожиточного минимума, менее 2 тыс. грн.

Выживайте сами: почему на Украине не будет пенсий

Ранее глава Минсоцполитики Украины Марина Лазебная рассказала, что 4,6 млн украинцев получают пенсии размером от 2 до 3 тыс. грн.

Всего на Украине насчитывается около 11 млн пенсионеров, из которых только 3% получают достойную государственную пенсию свыше 10 тыс. грн.