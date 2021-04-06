Всего в Дубае за фотосъемку в обнаженном виде задержали 12 украинок, а не 11, как сообщалось ранее. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН 6 апреля

Девушек в СИЗО посетил консул Украины в Дубае. Кроме того, украинский дипломат провел встречу с руководством департамента уголовных расследований Дубая. От красавиц и героев к проституткам и преступникам. Как менялся образ украинцев на Западе © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Дубайская полиция задержала не 11, как ранее сообщалось, а 12 гражданок Украины», — сообщил пресс-секретарь МИД.

Отмечается, что условия содержания украинок в изоляторе приемлемые, у них есть все необходимое, они могут поддерживать связь с родными.

Николенко уточнил, что задержанным грозит штраф в размере около 1300 долларов США с последующей депортацией.

Ранее в соцсетях появился видеоролик с фотосессией моделей в обнаженном виде на балконе небоскреба в курортном районе Dubai Marina. Полиция Дубая задержала 40 человек, принимавших участие в фотосессии. Сообщалось, что среди задержанных 11 гражданок Украины.