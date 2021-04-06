Офицеру спецсвязи, который открыл стрельбу в купе поезда сообщением «Константиновка – Киев», предъявлено подозрение. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины

Ранее, в ночь на 6 апреля, двое военнослужащих устроили в поезде «Константиновка – Киев» потасовку со стрельбой. Когда на место прибыла полиция, они забаррикадировались в купе.

Позднее выяснилось, что участники конфликта — дипломатические курьеры фельдъегерской службы Госспецсвязи Украины. По версии следствия, стрелял один из них.

Открывшему огонь в поезде офицеру спецсвязи сообщено о подозрении по фактам насилия в отношении правоохранителя и хулиганства (ч. 1 ст. 345, ч. 4 ст. 296 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. На Украине двое военнослужащих устроили стрельбу в поезде © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«По данным следствия, два офицера спецсвязи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали в купе поезда сообщением "Константиновка — Киев". Один из них, грубо нарушая общественный порядок, открыл стрельбу из вверенного огнестрельного оружия и оказал сопротивление правоохранителям. Его противоправные действия пресекли сотрудники спецподразделения "КОРД"», — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия, оружие изъято. Стрелявшего задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Другого офицера отправили на гауптвахту.