«Я убежден, что страна, которая ведет очень сложную борьбу с оппозицией, которая в этой борьбе прибегает к непредусмотренным методам и репрессиям, страна, которая находится под влиянием России, где проходят российские военные маневры, не может быть площадкой для решения такого вопроса, как борьба за мир или достижение мира и преодоление конфликта. Это может быть только нейтральная страна», — заявил Кравчук.
По словам Кравчука, государство, в которое Киев предложит перенести переговоры по Донбассу, пока не выбрано.
«Таких стран — нейтральных и высокоавторитетных — в Европе много, и это не является проблемой. Есть проблема только согласия и желания», — уточнил Кравчук.
Днем ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять свою делегацию в ТКГ в Минск, заявив, что для продолжения переговорного процесса нужно «искать другую страну, другой город».