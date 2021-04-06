Украина отказывается от переговоров по Донбассу в Минске и требует перенести место встреч Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в нейтральную страну, сказал глава делегации Украины в контактной группе Леонид Кравчук 6 апреля в эфире украинского ТВ

«Я убежден, что страна, которая ведет очень сложную борьбу с оппозицией, которая в этой борьбе прибегает к непредусмотренным методам и репрессиям, страна, которая находится под влиянием России, где проходят российские военные маневры, не может быть площадкой для решения такого вопроса, как борьба за мир или достижение мира и преодоление конфликта. Это может быть только нейтральная страна», — заявил Кравчук.

Не языком ультиматумов. Кравчуку отсоветовали угрожать республикам Донбасса © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Таких стран — нейтральных и высокоавторитетных — в Европе много, и это не является проблемой. Есть проблема только согласия и желания», — уточнил Кравчук.

Днем ранее украинский вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина не будет отправлять свою делегацию в ТКГ в Минск, заявив, что для продолжения переговорного процесса нужно «искать другую страну, другой город».