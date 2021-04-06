По словам вице-премьера, соответствующее решение связано с национальной системой перехода на евроатлантические стандарты.
«Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работы в этом направлении», — рассказала Стефанишина.
Она заявила, что в контексте эскалации ситуации в Донбассе важно, что Украина продолжает дискуссию о движении в НАТО в качестве «отпора определенным пропагандистским гибридным нарративам, которые продуцируются Россией».
Ранее 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Донбассе. Он заявил, что предоставление Украине плана действий по членству в НАТО станет «настоящим сигналом для РФ» и «единственным путем к окончанию войны».