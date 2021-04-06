Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) занимается подготовкой решения о мерах для вступления Украины в НАТО. Об этом 6 апреля заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на видеоконференции, которая транслировалась в YouTube

По словам вице-премьера, соответствующее решение связано с национальной системой перехода на евроатлантические стандарты. Песков: вступление Украины в НАТО усугубит её внутренние проблемы © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Сейчас готовится специальное решение Совета национальной безопасности и обороны, связанное с определением ключевых мер, необходимых для усиления наших евроатлантических стремлений и усиления нашей внутренней работы в этом направлении», — рассказала Стефанишина.

Она заявила, что в контексте эскалации ситуации в Донбассе важно, что Украина продолжает дискуссию о движении в НАТО в качестве «отпора определенным пропагандистским гибридным нарративам, которые продуцируются Россией».

Ранее 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Донбассе. Он заявил, что предоставление Украине плана действий по членству в НАТО станет «настоящим сигналом для РФ» и «единственным путем к окончанию войны».