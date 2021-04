По итогам 20-летнего исследования ученые определили, что прежде всего влияет на продолжительность жизни. Результаты исследований на днях опубликовали в журнале Национальной академии наук США Proceedings of the National Academy of Sciences

Ученые признали, что долголетию способствуют такие внешние факторы, как здоровое питание, отсутствие чрезмерного стресса и физические нагрузки. Однако оказалось, что главный секрет долгожителей заключается в другом. На Украине врачи вылечили 100-летнюю пациентку с COVID-19 © ИА АСС Согласно данным исследования, продолжительность жизни закладывается с момента рождения и связана с длиной концевых участков хромосом (теломер). «Длина теломер считается важным биомаркером здоровья и старения всего организма. У людей и других позвоночных короткие теломеры связаны с повышенным риском последующей смертности, но процессы, ответственные за эту корреляцию, остаются неопределенными», — говорится в докладе генетиков. Соответственно, основной фактор долголетия — генетическая предрасположенность. К таким выводам ученые пришли после того, как в течение 20 лет изучали коротко живущих диких овец в Шотландии.