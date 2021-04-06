Проекта подозрения лидеру политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку пока нет. Об этом 6 апреля заявила в интервью агентству Интерфакс-Украина генпрокурор Ирина Венедиктова

ГБР возбудила дело о госизмене в отношении Медведчука и Козака © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

«У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… Свое логическое продолжение, завершение они найдут. Сегодня материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавали», — сказала Венедиктова.

По ее словам, следствие работает над делами по сети автозаправок, фактах возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из России вне таможенного контроля и в отношении уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, ведется дело о деятельности «Украинского выбора», по которому трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении.

Двадцать пятого марта СБУ провела обыски в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа». До 2016 года организация была известна как «Украинский выбор». Следственные действия проходили в Киеве и Днепре.

На следующий день трем руководителям инициативных групп общественного движения «Украинский выбор» сообщили о подозрении. Их подозревают в организации и проведении референдума в Крыму. Партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает обыски в ее офисе давлением на политиков.