Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что украинская сторона нарушает минские договоренности в Донбассе, и призвал Германию и Францию «привести Украину в чувство».
«Последняя неделя показала: все партнеры Украины прекрасно видят, что в чувство надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно. Попытка РФ навязать Украине образ "агрессора" уже провалилась. Остались лишь громкие заявления для телезрителей в РФ», — ответил Кулеба.
Ранее лидеры Франции, России и Германии, стран-участников «нормандской четверки», обсудили Украину без участия президента Владимира Зеленского.
Как уточнялось, у Берлина, Парижа и Москвы есть много важных тем для обсуждения и помимо Украины.