Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все иностранные партнеры страны полностью поддерживают ее позицию по Донбассу. Об этом 6 апреля глава МИД Украины написал в Twitter

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что украинская сторона нарушает минские договоренности в Донбассе, и призвал Германию и Францию «привести Украину в чувство».

«Последняя неделя показала: все партнеры Украины прекрасно видят, что в чувство надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно. Попытка РФ навязать Украине образ "агрессора" уже провалилась. Остались лишь громкие заявления для телезрителей в РФ», — ответил Кулеба.

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

Как уточнялось, у Берлина, Парижа и Москвы есть много важных тем для обсуждения и помимо Украины.