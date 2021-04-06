Бессмертный отметил, что в последние годы занимается исключительно преподавательской деятельностью, и один из курсов, который он читает, называется «дипломатический протокол».
«Анализирую фото встречи на высшем уровне в Катаре, могу сказать: "Лучше бы ее не было". Что бы ни заявляла украинская сторона, результат даже не нулевой, а минусовый. Две вопиющие ошибки: государственный флаг Украины лежит на полу, и украинская сторона демонстрирует обувь», — подчеркнул он.
Бессмертный отметил, что в мусульманских странах категорически недопустимо сидеть нога на ногу и демонстрировать подошву своей обуви, — это считается неприличным жестом и оскорблением.
Также, по его словам, в арабских странах ничего не подают и не берут левой рукой. Еще одна особенность — хозяева, приглашая гостя, никогда не предложат ему пройти впереди себя.
В воскресенье, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с визитом в Катар. Чету сопровождали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак — именно их, сидящими, закинув ногу на ногу, запечатлели фотографы. Позже фотография была удалена с сайта главы государства.