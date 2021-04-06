На неделе с 5 по 11 апреля велик риск попасть в сомнительную ситуацию, поэтому стоит как следует обдумать любую идею, перед тем как действовать. Об этом 5 апреля рассказала в Instagram астролог Василиса Володина

Астролог предостерегла от резких поступков под влиянием душевного порыва — это касается и области финансов, и личной жизни.

По ее словам, один необдуманный поступок в этот период может перевернуть всю жизнь с ног на голову. Солнце с планетой любви: астролог удивил прогнозом об отношениях Байдена и Зеленского © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Повышены риски попасть в историю (не в том смысле, что на странице учебников, а в том смысле, что «вляпаться»). Не призываю откладывать всю жизнь на потом, просто не играйте в странные игры со странными людьми», — посоветовала Володина.

Опасности объясняются положением звёзд: в начале недели Марс находится в секстиле к Венере в Овен, а во второй половине недели на жителей Земли повлияет квадрат Марса к Нептуну, пояснила астролог.