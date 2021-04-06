В мероприятии приняли непосредственное участие депутаты фракций «Европейская солидарность» в городском, районном и областном советах.
Акцию провели возле здания областной администрации, в котором заседает Одесский районный совет.
Ранее на внеочередной сессии райсовет поддержал обращение депутата от «Партии Шария» Александра Черноиваненко об установлении мемориального знака на Куликовом Поле в память о погибших 2 мая в результате пожара в Доме профсоюзов. «Европейская солидарность» в этом голосовании участия не принимала.
2 мая 2014 года в Одессе произошли беспорядки, в результате которых погибли 48 сторонников антимайдана. Они были заживо сожжены неонацистами в здании Дома профсоюзов. Расследование тех событий продолжается уже шесть лет.