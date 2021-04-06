Запрос Госдепа США о перемещениях российских войск выглядит нагло и цинично и лишь отвлекает мир от провокаций украинских военных на Юго-Востоке. Об этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в Facebook 6 апреля

Ранее Госдеп США потребовал от России дать объяснения в связи с перемещениями российских войск. Представители Соединенных Штатов заявили об «обеспокоенности недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины». В МИД РФ ответили США на просьбу дать разъяснения по Украине © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Потребовать объяснений от суверенной страны в части, касающейся мер по обеспечению ее обороноспособности и национальной безопасности в пределах собственной территории, — это, вне всякого сомнения, новое слово в межгосударственном общении. А с учетом того, что США размещают свои воинские контингенты вне пределов собственных границ без каких-либо объяснений и точно так же без объяснений их применяют в боевых действиях, такие требования выглядят особо наглыми», — написал Косачев.

Вице-спикер Совфеда отметил, что Россия, в свою очередь, могла бы потребовать от США объяснений по поводу наращивания присутствия военной техники в Европе, особенно у российских границ.

Кроме того, пресс-секретарь президента России уже дал комментарии относительно передислокации войск РФ, а США проигнорировали это заявление, добавил Косачев.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, подчеркнул он.