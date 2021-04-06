Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил. Об этом 6 апреля сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной, передает РИА Новости

«Настораживает другое». Шойгу описал, как натовскую авиацию готовят к войне с Россией © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

По данным ведомства, всего в апреле военные проведут более 4 тысяч учений разного масштаба. Учения пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Проверка коснется всех видов и родов войск ВС.